Слава Каминская увлекла чувственной песней о любви в дуэте с участником "Голоса країни-9"

Новый трек получил название "Обіцяю".
Украинская певица Слава Каминская спела в дуэте с участником вокального проекта "Голос країни-9" Александром Тесленко.
Вместе исполнители представили лирическую и чувственную композицию о любви под названием "Обіцяю".
Для поклонников дуэт Каминской и Тесленко стал неожиданностью, а для кого песня по-новому раскрыла певицу. Своими впечатлениями от прослушивания нового трека поклонники поделились в комментариях в Сети.
- Очень круто!
- Слава, для меня, раскрылась в этой песне, очень нежной!
- Мега! Поздравляет с премьерой!
- Пробило до муравьев с первой ноты!
Напомним, ранее Наталья Денисенко сыграла в атмосферном клипе певца Никиты Киселева, который очень похож на ее мужа Андрея Фединчика.
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