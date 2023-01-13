Слава Каминская увлекла чувственной песней о любви в дуэте с участником "Голоса країни-9"

Украинская певица Слава Каминская спела в дуэте с участником вокального проекта "Голос країни-9" Александром Тесленко.

Вместе исполнители представили лирическую и чувственную композицию о любви под названием "Обіцяю".

Для поклонников дуэт Каминской и Тесленко стал неожиданностью, а для кого песня по-новому раскрыла певицу. Своими впечатлениями от прослушивания нового трека поклонники поделились в комментариях в Сети.

Очень круто!

Слава, для меня, раскрылась в этой песне, очень нежной!

Мега! Поздравляет с премьерой!

Пробило до муравьев с первой ноты!

Напомним, ранее Наталья Денисенко сыграла в атмосферном клипе певца Никиты Киселева, который очень похож на ее мужа Андрея Фединчика.

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