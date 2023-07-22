Слава Каминская в бикини выпятила ягодицы на яхте и нарвалась на хейт

Экс-"НЕАНГЕЛ", певица Слава Каминская поделилась с поклонниками своим пикантным фото, где изображена в голубом бикини.

На странице в Instagram исполнительница разместила кадр, где позирует на фоне моря и скал на яхте, повернувшись спиной к камере. Тем самым артистка похвасталась перед фанами своими аппетитными формами.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Большинство поклонников выразили свое восхищение фигурой Каминской: "Роскошная", "красавица", "красивые ягодицы". Однако другие пользователи пристыдили Славу: "Неужели в войну нет терпения не публиковать ягодицы... Их уже и так столько раз все видели. Какое-то должно быть сочувствие к тем, кто в таких обстоятельствах, что ягодицы не на уме", "После войны дети спросят: "Мама, как ты переживала войну?" Вот так, есть фото...".

Отметим, что с началом полномасштабной войны Слава Каминская с 7-летней дочерью Лаурой и 6-летним сыном Леонардом уехала в Нидерланды.

За границей артистка уже успела устроить личную жизнь и иногда показывает фотографии с любимым-иностранцем, но пока скрывает его лицо.

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