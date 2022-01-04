Слава Каминская в изумрудном бикини похвасталась похудевшей фигурой

Артистка выглядит великолепно.

Украинская певица Слава Каминская находится в Турции, где совмещает полезное с приятным.

Исполнительница не только порадовала фанатов выступлением в Анталии, но и позволила себе немного отдохнуть. Как рассказала Слава в сторис своей страницы в Instagram, она посещает спа, наслаждается местной кухней и видами.

Однако не забывает звезда и о физических нагрузках. Даже несмотря на отдых Каминская занимается спортом прямо на балконе своего номера. Артистка показала, как качала пресс и ягодицы.

instagram.com/babaslavka

И, стоит отметить, упорство знаменитости дает свои плоды. На одной из встреч Слава поделилась фото, где предстает в изумрудном бикини, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру певицы. Кто-то из фанатов даже заметил, что Слава еще больше похудела.

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