Слава Каминская в купальнике соблазнительно попозировала перед экс-мужем

Эдгар устроил бывшей импровизированный фотосет на пляже.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно уехала в отпуск вместе с экс-мужем и детьми, уже вернулась из Одессы.

Несмотря на это, в смартфоне бывшей солистки группы "НеАнгелы" осталось немало неопубликованных фотографий. Некоторые из низ артистка все же решила показать фанатам в своем Instagram. На серии снимков знаменитость позировала в воде, одетая в сплошной купальник в цветную полоску.

Слава Каминская в купальнике / instagram.com/babaslavka

Слава соблазнительно позировала на камеру, а автором фото стал ее бывший Эдгар Каминский.

instagram.com/babaslavka

"Я во Львове, а фото Одесские! Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу, как курортный город, кстати! Назад в прошлое, не совсем пошлое", — написала звезда.

instagram.com/babaslavka

В комментариях пользователи оценили снимки, которые сделал Эдгар. А некоторые фанаты до сих пор не оставляют надежду, что бывшие снова восстановят романтические отношения.

Класс, хороший фотограф

Роскошная Слава. Такие фото может делать только тот, что вас не может забыть

Роскошная

Фото с любовью

Замечательная семья! Счастья вам

Заметим, брак Славы и Эдгара Каминских длился пять лет. Супруги развелись в июле в 2019-м. Пара воспитывает двух общих детей. Ради дочери и сына эксы пытаются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.

Напомним, ранее Слава Каминская прокомментировала "роман" с экс-членом правления "Нафтогаза" Сергеем Кацубой. Певица расставила все точки над "і".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку