Слава Каминская в купальнике соблазнительно попозировала перед экс-мужем

Эдгар устроил бывшей импровизированный фотосет на пляже.
Украинская певица Слава Каминская, которая недавно уехала в отпуск вместе с экс-мужем и детьми, уже вернулась из Одессы.
Несмотря на это, в смартфоне бывшей солистки группы "НеАнгелы" осталось немало неопубликованных фотографий. Некоторые из низ артистка все же решила показать фанатам в своем Instagram. На серии снимков знаменитость позировала в воде, одетая в сплошной купальник в цветную полоску.
Слава соблазнительно позировала на камеру, а автором фото стал ее бывший Эдгар Каминский.
"Я во Львове, а фото Одесские! Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу, как курортный город, кстати! Назад в прошлое, не совсем пошлое", — написала звезда.
В комментариях пользователи оценили снимки, которые сделал Эдгар. А некоторые фанаты до сих пор не оставляют надежду, что бывшие снова восстановят романтические отношения.
- Класс, хороший фотограф
- Роскошная Слава. Такие фото может делать только тот, что вас не может забыть
- Роскошная
- Фото с любовью
- Замечательная семья! Счастья вам
Заметим, брак Славы и Эдгара Каминских длился пять лет. Супруги развелись в июле в 2019-м. Пара воспитывает двух общих детей. Ради дочери и сына эксы пытаются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.
Напомним, ранее Слава Каминская прокомментировала "роман" с экс-членом правления "Нафтогаза" Сергеем Кацубой. Певица расставила все точки над "і".