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Слава Каминская в купальнике соблазнительно попозировала перед экс-мужем

Слава Каминская в купальнике соблазнительно попозировала перед экс-мужем

Слава Каминская в купальнике / instagram.com/babaslavka

Эдгар устроил бывшей импровизированный фотосет на пляже.

Украинская певица Слава Каминская, которая недавно уехала в отпуск вместе с экс-мужем и детьми, уже вернулась из Одессы.

Несмотря на это, в смартфоне бывшей солистки группы "НеАнгелы" осталось немало неопубликованных фотографий. Некоторые из низ артистка все же решила показать фанатам в своем Instagram. На серии снимков знаменитость позировала в воде, одетая в сплошной купальник в цветную полоску.

Слава Каминская в купальнике / © instagram.com/babaslavka
Слава Каминская в купальнике / instagram.com/babaslavka

Слава соблазнительно позировала на камеру, а автором фото стал ее бывший Эдгар Каминский.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

"Я во Львове, а фото Одесские! Замечательный отдых. И еще я первый раз стала воспринимать Одессу, как курортный город, кстати! Назад в прошлое, не совсем пошлое", — написала звезда.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

В комментариях пользователи оценили снимки, которые сделал Эдгар. А некоторые фанаты до сих пор не оставляют надежду, что бывшие снова восстановят романтические отношения.

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Заметим, брак Славы и Эдгара Каминских длился пять лет. Супруги развелись в июле в 2019-м. Пара воспитывает двух общих детей. Ради дочери и сына эксы пытаются сохранять дружеские отношения и часто отдыхают вместе с детьми.

Напомним, ранее Слава Каминская прокомментировала "роман" с экс-членом правления "Нафтогаза" Сергеем Кацубой. Певица расставила все точки над "і".

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