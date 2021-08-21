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Слава Каминская в купальнике выпятила отфотошопленные пышные ягодицы: "Как Кайли Дженнер"

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Слава Каминская в купальнике выпятила отфотошопленные пышные ягодицы: "Как Кайли Дженнер"

instagram.com/babaslavka

Артистка не скрыла того, что отредактировала фотографию.

Украинская певица Слава Каминская порадовала фолловеров новым пикантным контентом.

Так, на странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором эротично выгнулась в тигровом купальнике. На фотографии артистка стоит у дерева, выпятив на камеру ягодицы, которые отфотошопила и сделала значительно больше.

© instagram.com/babaslavka
instagram.com/babaslavka

"Просто захотелось выложить свою ж...пу, спасибо фотошопу. Ничего личного", — написала исполнительница.

Со своей стороны, часть фанов порадовали кумира комплиментами и сравнили Славу с американской звездой Кайли Дженнер, а часть — раскритиковали ее за фотошоп.

  • Как Кайли Дженнер из клипа Карди Би, но лучше
  • Все красиво
  • Роскошная
  • Так, от левой булки чуть пол покосило. Сбрасывайте мне, я обработаю лучше
  • Фотошоп плохой, как и мой, иногда. Плитка поплыла
  • Лучше было бы без фотошопа

Напомним, ранее Слава Каминская в купальнике соблазнительно попозировала перед экс-мужем. Эдгар устроил бывшей импровизированный фотосет на пляже.

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