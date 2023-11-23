Слава Каминская в купальнике выпятила ягодицы и похвасталась пышными формами

Украинская певица Слава Каминская отправилась в отпуск на остров Тенерифе.

В своем Instagram знаменитость уже делится с поклонниками кадрами c отдыхf. Пикантные снимки артистка тоже не стесняется показывать. В частности, Слава опубликовала серию фотографий, где она предстает в бирюзовом купальнике. Из аксессуаров исполнительница выбрала солнцезащитные очки, а на некоторых кадрах артистка позировала в белой рубашке.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица хвасталась своей стройной и подтянутой фигурой. На некоторых фото Каминская выпячивала ягодицы и демонстрировала пышные формы.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

"Тот случай, когда я похудела, я купальник – нет", — пошутила исполнительница.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Подписчики Славы просто засыпали ее комплиментами в комментариях. Они отметили, что у певицы стройная фигура и привлекательная внешность.

Вот это да фигура!

Невероятная!

Очень красивая!

Напомним, недавно Славу Каминскую неожиданно застали на железнодорожном вокзале во Львове. Певица была не сама, а в компании загадочного мужчины. Артистка уже объяснила, с кем и почему проводила время.

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