Слава Каминская в полосатых чулках и сетчатой юбке похвасталась новогодним нарядом

Звезда отправилась на праздничную вечеринку.
Украинская певица Слава Каминская похвасталась неожиданным новогодним образом.
В Нидерландах, где находится исполнительница, она вместе с подругами отправилась на праздничную вечеринку по случаю Рождества. Для тематического выхода Слава выбрала красно-зеленые полосатые чулки, легкую юбку с камуфляжным принтом и красной вставкой, а также стильный зеленый свитер.
"Кто я? Где я?", — в шутку подписала фотографию в Instagram Каминская.
В комментариях мнения поклонников разделились относительно того, на кого больше похожа Слава в этом наряде. Некоторые считают, что певица повторила образ новогоднего эльфа, а кому-то показалось, что Каминская больше похожа на известного "похитителя Рождества" Гринча.
- Эльфийка!
- Что за красивый эльфийский Гринч?
- Это ты украла Рождество?
Напомним, ранее Слава Камиснько объяснила, почему уехала из Украины во время войны.
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