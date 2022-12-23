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Слава Каминская в полосатых чулках и сетчатой юбке похвасталась новогодним нарядом

Слава Каминская в полосатых чулках и сетчатой юбке похвасталась новогодним нарядом

Дата публикации
Просмотры
595
Время на прочтение
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Слава Каминская в полосатых чулках и сетчатой юбке похвасталась новогодним нарядом

Слава Каминская

Звезда отправилась на праздничную вечеринку.

Украинская певица Слава Каминская похвасталась неожиданным новогодним образом.

В Нидерландах, где находится исполнительница, она вместе с подругами отправилась на праздничную вечеринку по случаю Рождества. Для тематического выхода Слава выбрала красно-зеленые полосатые чулки, легкую юбку с камуфляжным принтом и красной вставкой, а также стильный зеленый свитер.

"Кто я? Где я?", — в шутку подписала фотографию в Instagram Каминская.

Слава Каминская / © instagram.com/babaslavka
Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях мнения поклонников разделились относительно того, на кого больше похожа Слава в этом наряде. Некоторые считают, что певица повторила образ новогоднего эльфа, а кому-то показалось, что Каминская больше похожа на известного "похитителя Рождества" Гринча.

  • Эльфийка!
  • Что за красивый эльфийский Гринч?
  • Это ты украла Рождество?

Напомним, ранее Слава Камиснько объяснила, почему уехала из Украины во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
595
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