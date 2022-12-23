Слава Каминская в полосатых чулках и сетчатой юбке похвасталась новогодним нарядом

Украинская певица Слава Каминская похвасталась неожиданным новогодним образом.

В Нидерландах, где находится исполнительница, она вместе с подругами отправилась на праздничную вечеринку по случаю Рождества. Для тематического выхода Слава выбрала красно-зеленые полосатые чулки, легкую юбку с камуфляжным принтом и красной вставкой, а также стильный зеленый свитер.

"Кто я? Где я?", — в шутку подписала фотографию в Instagram Каминская.

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях мнения поклонников разделились относительно того, на кого больше похожа Слава в этом наряде. Некоторые считают, что певица повторила образ новогоднего эльфа, а кому-то показалось, что Каминская больше похожа на известного "похитителя Рождества" Гринча.

Эльфийка!

Что за красивый эльфийский Гринч?

Это ты украла Рождество?

Напомним, ранее Слава Камиснько объяснила, почему уехала из Украины во время войны.

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