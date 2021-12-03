Слава Каминская в топе с откровенным декольте ошарашила пышной грудью и узкой талией

Слава Каминская в топе с откровенным декольте ошарашила пышной грудью и узкой талией

Пользователи засыпали кумиршу комплиментами.

Певица Слава Каминская после отдыха в ОАЭ вернулась к активной работе.

Экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" принимает участие в светских мероприятиях и съемках. Во время одной из них звезда сделала селфи, продемонстрировав сногсшибательный образ. В кадре звезда предстала с челкой, одетая в синий блестящий топ с откровенным декольте, обнажившим ее плоский животик. Таким образом знаменитость похвасталась пышной грудью и узкой талией.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

"Третья съемка за день! Мне идет?", — поинтересовалась мнением фолловеров Слава.

Со своей стороны, фанаты заверили, что Каминская выглядит роскошно.

Очень круто

Невероятно идет

Огонь

Горячо

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