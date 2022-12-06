Слава Каминская вместе с бывшим мужем устроили сюрприз для дочери в день ее рождения

Певица Слава Каминская вместе со своим бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминский, поздравила дочь с днем рождения.

В честь 7-летия Лауры родители и бабушка приготовили ей небольшой сюрприз — ночью пришли к ней с именинным тортом со свечами. Семейными кадрами певица поделилась в Instagram, а в качестве обложки для ролика Слава сделала коллаж с милыми фотографиями дочери.

"С днем рождения, Лаура", – подписала видео Каминская.

Отметим, что сейчас Слава Каминская вместе с двумя детьми находится в Нидерландах, но периодически приезжает в Украину. Экс-супруг артистки также переехал поближе к детям. В октябре Эдгар Каминский приехал в Нидерланды и поделился фотографией с детьми.

Напомним, Слава Каминская и Эдгар Каминский поженились в 2014 году. В браке у пары родилось двое детей – сын Леонард и дочь Лаура. Впрочем, в 2019 году супруги объявили о своем разводе. Сейчас певица не комментирует личную жизнь, но говорит, что у нее есть новый избранник.

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