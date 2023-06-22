Слава Каминская восхитила редким романтическим фото с возлюбленным-иностранцем

Снимок был сделан во время отдыха на острове Тенерифе.

Украинская певица Слава Каминская показала новое романтическое фото с бойфрендом-иностранцем.

Снимком исполнительница поделилась в Instagram-stories. На фото Слава нежно держится за руки со своим возлюбленным. Кадр был сделан во время отдыха парочки на острове Тенерифе.

Подписывать снимок исполнительница не стала.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

О том, что Слава не одинока, стало известно еще в апреле, когда артистка опубликовала фото, на котором показалась в объятиях своего бойфренда. Познакомилась парочка во время отдыха. Хотя Каминская скрывает национальность возлюбленного, однако известно, что он иностранец.

Также певица не спешит показывать лицо возлюбленного и рассекречивать его имя. Как делилась ранее артистка, она не желает рассказывать о личном, потому что боится сглазить. Хотя Слава говорила, если возлюбленный позовет выйти за него замуж, она согласится.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, недавно Каминская попала в громкий скандал. Исполнительница неожиданно заступилась за использование русского языка, на котором говорят оккупанты. Также Слава заявила, что не собирается возвращаться в Украину, а предпочитает жизнь за границей.

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