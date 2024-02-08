Слава Каминская впервые рассекретила, когда начались их отношения с загадочным бойфрендом

Украинская певица Слава Каминская впервые призналась, когда начались их отношения с загадочным бойфрендом, которого она тщательно скрывает.

В своем Instagram знаменитость поделилась, что они с возлюбленным празднуют особый праздник. Оказывается, что в феврале прошел год с того дня, когда зародился их роман.

Артистка забавно поздравила бойфренда с первой годовщиной отношений. Каминская отметила, что они с возлюбленным устраивают еще те эмоциональные качели друг другу, но, несмотря на это, она любит своего избранника.

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

"Год мы треплем нервы друг другу. Наши эмоциональные качели нужно экранизировать! Два психа вместе целый год. Ну не чудо ли? Хвастаться нечем, но я люблю тебя, как никого", — адресовала возлюбленному исполнительница.

Напомним, Слава Каминская тщательно скрывает своего избранника от публики. Правда, недавно певица показала его редкое фото и случайно рассекретила имя мужчины.

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