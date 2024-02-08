Слава Каминская впервые рассекретила, когда начались их отношения с загадочным бойфрендом

Также исполнительница поздравила возлюбленного с особым праздником.
Украинская певица Слава Каминская впервые призналась, когда начались их отношения с загадочным бойфрендом, которого она тщательно скрывает.
В своем Instagram знаменитость поделилась, что они с возлюбленным празднуют особый праздник. Оказывается, что в феврале прошел год с того дня, когда зародился их роман.
Артистка забавно поздравила бойфренда с первой годовщиной отношений. Каминская отметила, что они с возлюбленным устраивают еще те эмоциональные качели друг другу, но, несмотря на это, она любит своего избранника.
"Год мы треплем нервы друг другу. Наши эмоциональные качели нужно экранизировать! Два психа вместе целый год. Ну не чудо ли? Хвастаться нечем, но я люблю тебя, как никого", — адресовала возлюбленному исполнительница.
Напомним, Слава Каминская тщательно скрывает своего избранника от публики. Правда, недавно певица показала его редкое фото и случайно рассекретила имя мужчины.
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