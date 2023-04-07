Слава Каминская впервые рассказала о знакомстве с возлюбленным-иностранцем

В настоящее время артистка с детьми от второго брака находится в Нидерландах.

Экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ", певица Слава Каминская поделилась подробностями личной жизни.

В программе "Слава+" артистка рассказала, как познакомилась со своим новым бойфрендом. По словам Каминской, судьба свела влюбленных во время отдыха. Впрочем, больше о любимом Слава говорить не стала, потому что, по ее словам, стала очень суеверной и боится сглазить.

Также не стала певица называть даже национальность избранника, но намекнула, что он иностранец. Также Каминская призналась, что учит мужчину украинскому языку:

"Мы познакомились… я отдыхала. Он понимает русский, он немного понимает украинский, он немного понимает испанский, и он понимает эстонский. И сейчас мы изучаем украинский. Я с ним общаюсь на украинском, потому что я очень хочу, чтобы он разговаривал на украинском. Он не все понимает, что я говорю. Испанский у него намного лучше, чем украинский. Но "шокать" я его научила", — рассказала Каминская.

Слава Каминская пока скрывает лицо бойфренда / Фото: instagram.com/babaslavka

Она также не стала скрывать, что готова в третий раз выйти замуж, если позовут.

Напомним, на днях Слава Каминская рассказала, что больше не одинока и даже показала совместное фото с новым бойфрендом. Впрочем, его лицо артистка закрыла смайликом. Фотография была сделана во время совместного отдыха Каминской с любимым на Канарских островах.

Отметим, что певица была дважды замужем. В 2012 году артистка вышла замуж за бизнесмена Евгения, но через год уже рассталась с ним. В 2014 году Слава пошла под венец с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, от которого родила двоих детей. В 2019 году супруги развелись.

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