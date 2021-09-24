Слава Каминская впервые выпустила песню на украинском языке

Песня получила название "Подзвони".

Украинская певица Слава Каминская выпустила вторую композицию в своей сольной карьере.

Новая песня артистки получила название "Подзвони". Это первый трек, который знаменитость исполняет на украинском языке.

"Заслушала эту песню до дыр... Никогда еще так сильно не волновалась, когда ждала премьеру песни. Моя первая песня на украинском языке", — поделилась радостной новостью Слава.

В песне артистка рассказывает о переживаниях лирической героини, которая покончила с любовным треугольником.

"Героиня пытается отпустить ситуацию, но не может отпустить любовь", — поделилась певица.

Напомним, ранее SLAVIA в платье с глубоким декольте откровенно спела о браке с Дзидзьо. Артистка выпустила песню под названием "Любов любов".

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