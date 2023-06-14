Слава Каминская вступилась за русский язык и заявила, что не вернется в Украину

Украинская певица Слава Каминская публично вступилась за использование русского языка и заявила, что не собирается возвращаться в Украину.

Скандал вокруг артистки возник после того, как она в Instagram опубликовала скриншот 10 статьи Конституции Украины, где идет речь, что в стране государственный язык – украинский, впрочем, можно свободно использовать русский и другие языки нацменьшинств.

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" – подписала скриншот Слава.

Пост Славы Каминской / Фото: instagram.com/babaslavka

Впрочем, пользователи возмутились в Сети. Каминскую упрекнули, что в Украине идет война, которую враждебно развязалась Россия. Оккупанты, которые каждый день обстреливают украинские города и убивают невинных людей, общаются и отдают приказы на русском языке.

В комментариях под постом исполнительница начала спорить с недовольными подписчиками. Она заявляла, что это ее выбор общаться на русском: "Это язык, которому меня учили в садике, в школе. Если какие-то дегенераты говорят на языке, на котором говорю и я, то это их проблемы! Но ни в коем случае не мои. Это тоже наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России? Это мой язык от детства".

Слава Каминская / Фото: instagram.com/babaslavka

Славу Каминскую упрекнули не только в комментариях, но и в личных сообщениях. В частности, пользователь поинтересовался у певицы, зачем она сейчас разгоняет языковой вопрос.

На что артистка ответила, что общалась раньше на русском и будет продолжать это делать. Более того, исполнительница заявила, что вообще не собирается возвращаться в Украину. Скриншот их переписки появился в издания NV Life.

Переписка со Славой Каминской / Фото: life.nv.ua

Напомним, пока Слава Каминская активно защищает русский язык, многие другие знаменитости Украины перешли на украинский. Более того, старые хиты они переводят. Например, недавно певец Макс Барских спел трек "Берега" на украинском языке.

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