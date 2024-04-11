Слава Каминская вышла на связь после пластических операций и показала, как теперь выглядит

Артистка призналась, что на ее теле еще остались маленькие синяки.
Украинская певица Слава Каминская вышла на связь после того, как ей сделали две пластические операции.
В своем Instagram артистка показала, как сейчас выглядит. Сначала исполнительница опубликовала кадры, сделанные ночью, когда она лежала в больничной палате. Изменения на лице знаменитости заметить сложно, но сразу бросается в глаза, что синяки еще не зажили. Славе уже сняли специальные повязки.
"Еще маленький синяк", – поделилась Слава.
Впоследствии Каминская показала, как прогуливалась по улицам города. Артистка надела салатовый костюм, панамку и солнцезащитные очки.
Отметим, Слава Каминская держит интригу и конкретно не рассказывает, на какие пластические операции решилась. Раньше она намекала, что легла под нож пластического хирурга, чтобы усовершенствовать бюст. Также певице сделали операцию на лице в зоне глаз.
Напомним, ранее американская актриса Меган Фокс откровенно рассказала о своих пластических операциях. Звезда Голливуда призналась, что меняла в своем теле, а также что еще хотела бы усовершенствовать.
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