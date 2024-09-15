Слава Каминская вышла замуж и показалась в объятиях мужа-иностранца

Украинская певица Слава Каминская заинтриговала своим замужеством и показалась в объятиях возлюбленного.

В своем Instagram артистка поделилась, как не дает личной жизни превратиться в рутину. По словам певицы, хоть они и живут на туристическом и живописном острове, однако со временем все это становится обыденностью. Исполнительница поделилась, что иногда им с возлюбленным просто необходим отдых. Поэтому парочка отправляется на несколько дней в другую страну, тем временем дети Каминской остаются с няней.

Говоря об этом, артистка назвала своего избранника мужем. Таким образом, певица дала понять, что официально состоит в браке. Кроме того, Каминская показалась в объятиях возлюбленного. Правда, лицо мужа звезда не торопится показывать.

Слава Каминская с мужем / Фото: instagram.com/babaslavka

"Мы с мужем периодически устраиваем себе небольшие "погони" на несколько дней. Просто сменить картинку, побыть вдвоем, перезагрузиться. В настоящее время дети остаются с няней, а мы едем туда, где можем чувствовать себя туристами, даже если живем на "туристическом" острове. Это помогает вернуть силы, вдохновение и снова с удовольствием погрузиться в нашу островную, но все же обычную жизнь", — поделилась артистка.

Отметим, что для Славы Каминской этот брак станет третьим. Впервые она вышла замуж в 2012 году за бизнесмена Евгения. Вторым мужем артистки стал пластический хирург Эдгар Каминский, от которого певица родила сына Леонарда и дочь Лауру. На третье замужество исполнительница начала намекать в мае 2023 года, когда заинтриговала, что избранник сделал ей предложение. Мужа Слава Каминская тщательно скрывает, но известно, что он родом из Эстонии.

Слава Каминская намекала на третье замужество / Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним, недавно реперша alyona alyona заговорила о замужестве. Также исполнительница рассекретила, где живет вместе с возлюбленным.

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