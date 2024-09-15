Слава Каминская высказалась об экс-коллеге Вике Смеюхе и куда она исчезла: "Начала жить"

Украинская певица Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшей коллегой из группы "НЕАНГЕЛЫ" Викой Смеюхой.

В своем фотоблоге Слава дала ответы на разные вопросы поклонников. В частности, один из пользователей поинтересовался личной жизнью ее экс-коллеги Вики, которая уже долгое время не выходит на связь и исчезла из соцсетей. Подписчик попросил прокомментировать слухи о якобы женитьбе и рождении первенца у певицы.

В свою очередь Каминская сразу заявила, что не общается со Смеюхой, однако догадывается, что в ее жизни действительно наступил новый этап, когда она просто "начала жить" для себя. В то же время певица добавила, что эта информация не является достоверной.

"Не исчезла, а начала жить. Мы не общаемся. Это мои догадки", – написала Каминская.

Слава Каминская о Вике Смеюхе / Фото: instagram.com/babaslavka

К слову, ранее певицы во время совместной работы в группе "НЕАНГЕЛЫ" имели немало недоразумений и конфликтов. Впрочем, в конце прошлого года Слава признавалась, что все обиды уже в прошлом и тогда же публично обратилась к экс-коллеге с неожиданными поздравлениями по случаю ее праздника.

Напомним, недавно Слава Каминская впервые подтвердила свое третье замужество. Артистка хоть и скрывает своего избранника, однако на этот раз показала общую фотографию с ним. Этим она спровоцировала обсуждение их пары и появление слухов о якобы младшем возрасте ее возлюбленного. Впрочем, знаменитость не смолчала и иронически ответила на похожие упреки.

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