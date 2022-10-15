Слава Каминская высмеяла экс-"НЕАНГЕЛА" Викторию в топе цвета формы российской армии

Певица Слава Каминская эмоционально отреагировала на новую фотографию своей экс-коллеги по группе "НЕАНГЕЛЫ" Виктории Смеюхи.

Вика в Instagram поздравила с Днем защитников и защитниц Украины, запостив фото, где позирует в топе с рисунком российской военной формы. Похоже, артистка не знала, что это за рисунок.

Каминская, судя по бурной реакции, решила помочь ей прояснить ситуацию. Сначала Слава на странице Виктории под постом написала "Да за шо". Затем запостила фото экс-коллеги к себе на страницу в Instagram, которую подписала "И не спрашивай меня – ту би ор нот ту би".

В сторис Слава также разместила фото Смеюхи, где написала: "Трудно быть кэжоал, когда ты лакшари".

Фото: instagram.com/babaslavka

Некоторые из поклонников не поняли, почему Слава столько внимания уделила этому фото Виктории. Более внимательные юзеры объяснили: "Она надела топ с рисунком русской военной формы", "что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни", "У Виктории топ с орнаментом русской военной окраски", "Надеюсь, наши защитники не увидят то, что на вас форма рашистов!", "Топ цвета одежды русских орков. У нас цвет пиксель, Вика", — пишут пользователи в комментариях.

Напоследок Слава записала короткое видео со своей 6-летней дочерью Лаурой. В нем девочка спрашивает маму: "Мама, Вика за Россию?" На что Слава отвечает: "Века просто тупая".

Отметим, что неприязнь между экс-коллегами по дуэту "НАНГЕЛЫ" Славой Каминской и Викторией Смеюхой началась, как только коллектив объявил о завершении концертной деятельности в марте 2021 года. Артистки начали публично выяснять отношения и рассказывать, как им было несладко сосуществовать друг с другом в коллективе.

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