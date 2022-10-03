Слава Каминская заинтриговала своей вероятной беременностью

Исполнительница Слава Каминская заинтриговала интересными новостями.

Артистка намекнула на свою вероятную третью беременность. В Instagram-stories звезда опубликовала довольно интересный ролик. На видео виднелся положительный тест на беременность.

"Congratulations? (ред. – поздравления?). Вечер в хату", — неоднозначно подписала ролик Слава.

Слава Каминская показала тест на беременность / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, ранее исполнительница рассказывала, что не одинока. Кроме этого, артистка также намекала, что ждет рождения третьего ребенка.

Когда Каминская отвечала на упреки в пиаре на украиноязычной песне, она назвала себя "мамой троих детей".

"Я, как и все "счастливые жены и мамы трех детей" (об этом мы поговорим позже), также хочу вернуться домой к своему любимому, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу", — рассказывала исполнительница.

Напомним, Слава Каминская сейчас воспитывает двоих детей. В браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским артистка родила сына Леонарда и дочь Лауру.

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