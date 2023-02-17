Слава Каминская запремьерила чувственный украиноязычный трек: "Не планировала этот релиз"

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская представила поклонникам новую песню на украинском языке "Все мине".

Как призналась певица, она не планировала релиз этого трека. Более того, Слава сначала не хотела, чтобы песня вышла именно в феврале, ведь этот месяц у всех украинцев связан с болезненными переживаниями.

Однако, в конце концов, Каминская отважилась на премьеру и поделилась отрывком песни на своей странице в Instgaram. Также Слава написала неожиданное обращение, которое, скорее всего, адресовала своему любимому, который сейчас служит в рядах ВСУ.

"Если честно, я не планировала этот релиз, тем более в этом ужасном месяце. Февраль, который я буду ненавидеть до конца жизни. Февраль, который до сих пор не кончается, но я верю в тебя, что ты до сих пор держишься, верю в то, что скоро мы будем вместе праздновать победу! А пока, по лестнице жизнь ведет меня, переменами разрушает каждый мой день, как в моей новой песне. Но я точно знаю, что скоро все пройдет! Всегда рядом с тобой, твоя Слава", - написала трогательные строки Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская представила совместную песню о любви с участником "Голосу країни-9" Александром Тесленко.

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