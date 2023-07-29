Слава Каминская засветила лицо бойфренда-иностранца

Певица Слава Каминская поделилась очередным романтическим фото со своим бойфрендом.

Экс-солистка "НеАнгелов" опубликовала новое фото с любимым-иностранцем в своих Instagram-stories. И хотя раньше Слава тщательно скрывала лицо своего избранника, на этот раз все же немного показала черты любимого.

На фото Каминская и ее бойфренд позировали напротив зеркала в лифте. Человек нежно обнял певицу за плечо. Часть фотографии Слава закрыла романтическим эмоджи, а также добавила картинку с надписью: "Нравятся ей, бл*ть, плохие парни".

Слава Каминская с бойфрендом / Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, что о романе Славы с новым избранником стало известно весной этого года. Однако певица не спешит раскрывать подробности отношений с иностранцем. По словам звезды, они с любимым познакомились во время отдыха и пока боятся говорить больше о личном.

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