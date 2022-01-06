Слава Каминская заявила, что Ани Лорак напрасно хейтят: "Она голос нашей страны"

Ани Лорак собралась в тур по городам Украины.

Украинская певица Слава Каминская показала фото, на котором изображена с артисткой – Ани Лорак.

К слову, в посте Слава поразмыслила над тем, почему Лорак хейтят украинцы. Исполнительница заявила, что Каролина – голос Украины, поэтому ее стоит ценить.

Слава Каминская и Ани Лорак / instagram.com/babaslavka

"Чтобы не происходило, есть голос страны в нашей стране. И мы не ценим то, что имеем! Все временно: политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак – артистка! И, пожалуй, вакуум информационный – это о нас!" – поделилась своими мыслями Каминская.

К слову, Ани Лорак собралась в тур по городам Украины. Впрочем, не все украинцы положительно отреагировали на эту новость. Некоторые считают, что певица предала Украину.

Отметим, в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

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