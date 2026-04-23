Гламур
333
1 мин

Слава Соломка откровенно рассказал о новообразовании в его мозге и как живет с этим диагнозом

Недуг у шоумена обнаружили около 10 лет назад.

Вера Хмельницкая
Слава Соломка

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Украинский ведущий Слава Соломка рассказал о новообразовании в его мозге и как живет с этим диагнозом.

Болезнь у шоумена диагностировали около 10 лет назад. Знаменитость в интервью Славе Демину говорит, что у него случился приступ судорог. Поэтому, ведущий обратился к медикам, чтобы пройти обследование и выяснить причину этого. Наконец, Славе сделали МРТ. Врачи обнаружили у него новообразование в мозге.

"Я за этим просто слежу, вот и все. МРТ сделали, мне нужно было сделать обследование. У меня случился приступ судорог, и обследование сделали. И обнаружили. Кажется, это было в 2016 году", - говорит шоумен.

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Слава Соломка признается, что не знает причин возникновения этого диагноза. Сейчас он тщательно следит за своим состоянием, лечится. Самое главное для него, что новообразование не увеличивается.

"Оно не увеличивается - это самое главное", - подчеркнул шоумен.

Напомним, недавно певцу Виталию Козловскому из-за ухудшения состояния здоровья пришлось приостановить концерты. Артист уже раскрыл свой диагноз и поделился, как его поборол.

