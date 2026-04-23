Слава Соломка откровенно рассказал о новообразовании в его мозге и как живет с этим диагнозом

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Украинский ведущий Слава Соломка рассказал о новообразовании в его мозге и как живет с этим диагнозом.

Болезнь у шоумена диагностировали около 10 лет назад. Знаменитость в интервью Славе Демину говорит, что у него случился приступ судорог. Поэтому, ведущий обратился к медикам, чтобы пройти обследование и выяснить причину этого. Наконец, Славе сделали МРТ. Врачи обнаружили у него новообразование в мозге.

"Я за этим просто слежу, вот и все. МРТ сделали, мне нужно было сделать обследование. У меня случился приступ судорог, и обследование сделали. И обнаружили. Кажется, это было в 2016 году", - говорит шоумен.

Слава Соломка признается, что не знает причин возникновения этого диагноза. Сейчас он тщательно следит за своим состоянием, лечится. Самое главное для него, что новообразование не увеличивается.

"Оно не увеличивается - это самое главное", - подчеркнул шоумен.

