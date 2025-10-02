Слава Соломка показал изнутри свою холостяцкую квартиру в Киеве за 90 тысяч долларов

Слава Соломка / © YULA company

Украинский ведущий Слава Соломка показал, как выглядит изнутри его холостяцкая квартира.

Журналист живет в Киеве на Оболони. Знаменитость не арендует квартиру, а находится в собственной, которая досталась ему в наследство. Стоимость такого жилья сейчас составляет 80-90 тысяч долларов. Конечно, Слава Соломка сделал ремонт под себя. На проекте "По хатах" ведущий показал, как сейчас выглядит его квартира.

"Это моя собственная квартира. Так случилось, что это семейная квартира. Я ее не покупал. Мне так нравится на Оболони, что решил отсюда не съезжать. А аренда жилья - у меня такое впечатление, что это пустая трата денег. Свое надо иметь, а не арендовать и кому-то платить деньги. Я не знаю, за сколько эта квартира покупалась, но сейчас стоит 80-90 тысяч долларов. Ремонт делал в 2016 году", - говорит шоумен.

Квартира Славы Соломки / © скриншот с видео

В квартиру Слава Соломка обычно не любит приглашать гостей. Поэтому, услугами клининговых компаний он не пользуется, а убирает все сам. Иногда его мама может прийти и помочь обустроить уют и что-то приготовить.

Кстати, сам Слава Соломка особо не готовит. За плитой ведущий редко стоит. Если он что-то и готовит, то это яичница, пюре или с курица в сметанном соусе.

Квартира Славы Соломки / © скриншот с видео

У журналиста просторная спальня, которая украшена картинами и фотографиями. Есть у ведущего мини-бар. Сам он не пьет, поэтому это больше для гостей. Немалая у Славы Соломки гардеробная. Есть также и собственная библиотека.

Квартира Славы Соломки / © скриншот с видео

Еще одна комната в квартире журналиста - это больше как складское помещение. Там он хранит вещи, которыми пока что не пользуется. Кроме того, там есть специально обустроенная зона, где он снимает видео для своего YouTube-канала.

Квартира Славы Соломки / © скриншот с видео

У Славы Соломки маленькая ванная комната, однако там есть все необходимое. Кстати, ведущий пользуется уходовыми средствами и не стесняется признаться, что колет ботокс, ведь красивый внешний вид просто необходим для его работы.

Квартира Славы Соломки / © скриншот с видео

