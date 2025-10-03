Слава Соломка признался в громкой ссоре с MELOVIN: "Мне до сих пор стыдно"

Слава Соломко и MELOVIN

Украинский ведущий Слава Соломка поделился личной историей о конфликте с певцом MELOVIN.

Причину ссоры он не раскрыл, но откровенно признал свою неправоту. Соломка добавил, что не имел возможности лично извиниться перед исполнителем, однако ведущий все еще сожалеет о содеянном.

"Это произошло по глупости, но не было момента, чтобы я мог подойти и извиниться. Сказать: "Слушай, я был неправ. Мне стыдно. Прости". Мне до сих пор стыдно за эту ситуацию. С моей стороны это было настоящее м*дачество. Я очень сожалею", — признался Слава в шоу "По хатах".

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Соломка подчеркнул, что причина, почему он не разглашает, что произошло между ним и коллегой — уважение к MELOVIN, ведь, по словам Славы, он не хотел бы, чтобы эта тема распространялась в целом. Ведущий добавил, что он всегда готов признать свою вину и в случае чего извиниться.

