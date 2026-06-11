Слава Соломка раскритиковал Тину Кароль и ее "сценический уровень": кто по его мнению сейчас номер один

Вячеслав Соломка и Тина Кароль

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка оказался в центре скандала из-за его негативного комментария в сторону певицы Тины Кароль, а также звезда навел фокус на тему сценического уровня звезд и ожиданий от них.

История началась после резких высказываний телеведущего. Его слова активно обсуждали в Сети и медиа. Часть аудитории восприняла это как чрезмерную жесткость, другие — как честную оценку состояния современной сцены. Сам Соломка впоследствии уточнил свою позицию.

«С ее высоты мои высказывания могут выглядеть настолько никчемными, что ее команда просто не обращает на них внимание», — пояснил Слава Соломка в интервью РБК-Украина.

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Вячеслав Соломка

После этого он расширил свою мысль, сравнивая разных исполнительниц на сцене. В центре разговора оказалась и Злата Огневич, которую он вспомнил как пример артистки с динамичным развитием. Именно на контрасте с ней, по словам ведущего, и возникли его предыдущие оценки относительно Кароль.

«Да. Одна из причин того, что в последнее время я не вижу, чтобы она как-то прямо развивалась, а Злата набирает и набирает. Мне кажется, что сейчас она номер один и недосягаема», — подытожил Слава Соломка.

Напомним, ранее Вячеслав Соломка резко высказался об Остапчуке и разоблачил его негативную черту характера.

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