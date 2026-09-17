Слава Соломка рассказал о разовых романах в Испании и свидании, которое шокировало его по возвращении

Слава Соломко / © instagram.com/v_solomka

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Украинский ведущий Слава Соломка откровенно рассказал о своей личной жизни.

Так, недавно он уезжал за границу на несколько недель отдыха. Во время пребывания в Испании звезда успел закрутить сразу несколько непродолжительных романов, а после возвращения в Украину его постигло неожиданное разочарование на свидании.

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Ведущий признался, что давно не сталкивался с такими ситуациями. После встречи он неожиданно получил резкий отказ в продолжении общения, а попытка выяснить причину была бесполезной. Соломка предполагает, что этому мог предшествовать один нюанс.

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«Давно такого не было. Недавно ходил на свидание и после я получил сообщение: "Мы больше никогда не увидимся". Я спросил почему — игнор, блок. Я забыл это чувство. Это так бьет по мужскому эго! Мы просто общались. Хотя инициатива шла с той стороны и, мол, в контексте свидания с интимом. Видимо, потому, что этого не было», — поделился Соломка в комментарии «Люкс ФМ».

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Совершенно другие воспоминания у него остались от двухнедельной поездки в Испанию. Там, по словам ведущего, его личная жизнь безостановочно набирала обороты. В частности, ему удалось закрутить сразу несколько краткосрочных романов по очереди.

«На отдыхе в Испании личная жизнь буяла красным цветом. И не один курортный роман был. Я был две недели там и курортные романы продолжались недолго», — со смехом рассказал Слава.

Напомним, недавно Слава Соломка рассказал о трагическом случае в его семье — самоубийстве родного брата.

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