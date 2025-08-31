Слава Соломка резко раскритиковал песни Дмитрия Волканова: "Какое-то колхозное"

Слава Соломка и Дмитрий Волканов

Украинский ведущий Слава Соломка, который ранее рассекретил свой роман, раскритиковал песни певца Дмитрия Волканова.

Знаменитость в интервью Мирославе Мандзюк говорит, что исполнитель является очень сильно талантливым и у него прекрасный голос. Впрочем, ведущему вообще не нравятся песни артиста. По словам Соломки, творчество Дмитрия Волканова "колхозно" выглядит. Также ведущий считает, что именно поэтому исполнитель и выступает на маленьких площадках.

"Дима Волканов. Он очень талантливый человек. Но вот мне не нравятся сами песни. Не так, как он их исполняет, а сами песни. Вот оно какое-то такое "гуц-гуц-гуц". Наверное, это аудиторией ориентировано, но мне оно немножко...Ну, это вкусовщина, конечно. Оно мне немного какое-то как колхозное. Вот он и ездит, выступает по каким-то сельским ДК", - говорит ведущий.

Дмитрий Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Слава Соломка добавил, что у Дмитрия Волканова репертуар ориентирован на заработок - выступления на свадьбах, корпоративах, днях рождения и так далее. Ведущий считает, что все же артист своим творчеством должен в первую очередь доносить собственные смыслы и делиться внутренним.

"Вот этот репертуар, который свадьба, пьянка, корпоратив, день рождения, юбилей... Если артист все делает исключительно для того, чтобы продаться на свадьбу, то это не артист. Артист - это жрец. Артист вся красота должен быть. Вот пьяночка, свадьба, банкетик - не это должно быть главной целью, а нести те смыслы, которые закладываются. Если нет цели заложить смысл, донести месседж, донести идею, донести свою душевную боль или поделиться большой радостью, то не стоит выходить на сцену, не стоит записывать песню. А если конъюнктура, то это уже не искусство", - считает ведущий.

