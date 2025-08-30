Слава Соломка шокировал диагнозом, из-за которого его освободили от военной службы

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Украинский ведущий Слава Соломка шокировал диагнозом, из-за которого его освободили от службы в ВСУ.

Журналиста исключили с воинского учета. Ведущий в интервью Мирославе Мандзюк говорит, что на то есть веская причина. В 2017 году у Славы Соломки диагностировали новообразование головного мозга. По словам ведущего, он проходит терапию.

"Мой диагноз - новообразование головного мозга. Это один из диагнозов, который у меня есть. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, что это уважительная причина, почему меня исключили с воинского учета. Эту историю мне диагностировали в 2017 году. Я сижу на терапии", - шокировал ведущий.

Также у Соломки есть и другие заболевания, которые делают его непригодным к службе. В подробности журналист вникать не стал, лишь признался, что ежедневно принимает препараты, без которых просто не может жить. Более того, лекарства ведущий получает от государства бесплатно.

"У меня есть несколько заболеваний, которые делают меня непригодным к воинскому учету. Я утром и вечером принимаю препараты, без которых я не могу жить, и эти препараты в соответствии с медицинскими протоколами мне выдает бесплатно государство", - добавил ведущий.

Напомним, еще в апреле Слава Соломка признался редакции сайта ТСН.ua, что его освободили от службы в ВСУ. Тогда ведущий уверял, что это не бронирование от телеканала, где он работает.