Слава Соломка шокировал признанием об измене и как оригинально разорвал отношения: "Поймал на горячем"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Реклама

Украинский ведущий Слава Соломка откровенно рассказал о болезненном опыте измены и ошеломил подробностями своего разрыва с партнером.

Звезда признался, что однажды буквально застал любимого человека «на горячем». После этого решил поставить точку в отношениях довольно символическим способом — подарил три желтых тюльпана, которые ассоциирует с прощанием и разлукой.

«Была одна измена в моей жизни. Я застал на горячем. После этого я подарил три желтых тюльпана — символ разлуки. И больше мы никогда не виделись», — шокировал ведущий в комментарии проекту "По звездам".

Реклама

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

В то же время Слава Соломка неожиданно признался, что сам никогда не изменял в классическом понимании, хотя в его жизни случались интимные связи вне отношений. Кроме того, шоумен поделился собственным отношением к неверности. По его словам, он четко разделяет физическую и эмоциональную измену — и именно вторая для него является самой болезненной.

«Измену можно простить. Просто есть два разных вида — эмоциональная и физическая. Физическую я готов простить, потому что это такая история, когда человек все равно остается тебе преданным эмоциональным. А когда человек потерял с тобой эмоциональную связь, то здесь нет смысла что-то продолжать», — пояснил шоумен.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко высказалась о возможном воссоединении с экс-супругом Олегом Збаращуком. Звезда предположила, когда это может произойти и при каких условиях.

Новости партнеров