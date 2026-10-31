Слава Соломка судится с полицейскими и удивил причиной: "Абсолютно незаконно и невежливо"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Украинский ведущий Слава Соломка заявил, что судится с полицейскими, и объяснил почему.

О своей первой в жизни судебной волоките журналист рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром". Ведущий недавно получил штраф от полицейских. Однако Слава Соломка уверен, что это было незаконно. Он решил обжаловать штраф через суд и сейчас ждет рассмотрения дела.

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«У меня началась впервые в жизни судебная волокита. Я не знаю, чем это кончится. Хочу верить, что это будет в мою пользу. Меня совершенно незаконно и невежливо оштрафовали полицейские. Совершенно неоправданный штраф. А есть 10 дней на обжалование. Я решил оспорить этот штраф. Я сейчас жду рассмотрения, увидим, чем все закончится», — рассказал ведущий.

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Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

Также Слава Соломка более подробно объяснил, за что именно получил штраф. Ведущий признался, что ехал за рулем авто, и ему вдруг стало плохо. Слава Соломка решил не терпеть, съехал на обочину и совершил аварийную остановку. Вдруг к нему подошли полицейские, которые и выписали штраф. Ведущий убежден, что действия патрульной полиции были неправомерными, и он обжалует это решение в суде.

«Я ехал за рулем, мне вдруг стало плохо. Я почувствовал головокружение, испугался и сразу свернул на обочину, совершил аварийную остановку, потому что еще сознание потеряю и в аварию попаду. Я остановился, прошло 30 секунд, сразу подбегают, как оказалось, полицейские Запорожья. Я говорю, а что патрульная полиция Запорожья делает в Киеве. Говорят, что в командировке, я им: „Покажите“. А они мне: „Не ваше дело“. Я был в дезориентации, показал водительское удостоверение, они сразу на меня наклепали постановление и даже отказались давать копию постановления. Я буду бороться за свои права», — объяснил ведущий.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Напомним, недавно Слава Соломка рассказал о своих разовых романах в Испании. Оказывается, у знаменитости довольно насыщенная личная жизнь.

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