Слава Соломка впервые рассказал о самоубийстве родного брата и как это произошло: "Очень странная история"

Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Украинский ведущий Слава Соломка впервые рассказал о самоубийстве родного брата.

Шоумена воспитывала только мама. Своего же отца он не знал и никогда не видел. Однако во взрослом возрасте Слава Соломка попытался его отыскать. Ведущий узнал, что у его отца еще есть сын и дочь, соответственно у него — брат и сестра. Однако в 2019 году в семье произошла трагедия. Слава Соломка на проекте «Наодинці з Гламуром» признался, что его брат совершил самоубийство.

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«Мой старший родной брат еще в 2019 году повесился. Он покончил жизнь самоубийством. Там очень странная история была. Я нашел жену моего брата, у него есть дети, то есть мои племянники. Я встретился, спросил ее, что произошло, а я уже знал… Эта жена говорит, что у него были проблемы с сердцем, он умер из-за проблем с сердцем, и говорит, что пришлет его фото. Я приезжаю вечером домой и вижу, что она полностью удалила переписку и заблокировала меня. Для меня это было странно и странно, почему она не сказала правду», — рассказал ведущий Анне Севастьяновой.

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Слава Соломка / © instagram.com/v_solomka

С родной сестрой Слава Соломка смог встретиться. Он спрашивал, что же произошло с его братом и почему его жизнь таким образом закончилась. Сестра не сдерживала слез и не желала говорить на эту болезненную для нее тему.

«Я позже встретился со своей сестрой, а она старше. Когда я спросил, почему умер брат, у нее глаза наполнились слезами, ком в горле, начинает плакать. Говорит, что не желает об этом говорить. А мне удивительно, что его жена ничего не сказала…», — вспоминает ведущий.

Эти и другие признания Слава Соломка сделал на «Наодинці з Гламуром». Следите за YouTube-каналом проекта и не пропускайте эксклюзивные и откровенные рассказы украинских знаменитостей.

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