Слава Соломка высказался о своей ориентации и рассекретил последний роман

Украинский ведущий Слава Соломка высказался о своей сексуальной ориентации и рассекретил последний роман.

Знаменитость поделился подробностями личной жизни. Соломка в интервью Мирославе Мандзюк признался, что недавно закончились его последние отношения. Роман ведущего длился недолго - всего два месяца. Тем не менее, он скучает по этому человеку. Однако делать первый шаг на примирение Слава пока не хочет, ведь не чувствует взаимности. Что же касается того, почему роман завершился, то ведущий говорит, что страдал от абьюза и эмоциональных качелей.

"У меня относительно недавно закончился кратковременный роман. Я так скучаю по этому человеку! Он длился два месяца всего. Два месяца назад это закончилось. Это было просто замечательно, но закончилось, потому что были эмоциональные качели. Я всегда в отношениях становлюсь жертвой абьюза. Я очень сильно скучаю. Не знаю, может в один прекрасный день напишу", - говорит ведущий.

Также Слава Соломка высказался о своей сексуальной ориентации, вокруг которой бушует немало сплетен. Ведущий отметил, что не собирается комментировать эту тему публично. По словам Соломки, он даст четкий ответ на этот вопрос только после того, как сыграет свадьбу. До того момента ведущий не будет делать никаких комментариев. Также он раскритиковал тех, кто под принуждением пытается узнать подробности о сексуальной ориентации.

"Если кто-то ожидает, что я на одном интервью скажу, что я гетеросексуал или гомосексуал, тогда будет интересно? Если человек сам вам не рассказывает, зачем коперсаться? Это дно пытаться заставить человека вывести на такие вещи. В любви нет пола, возраста, цвета кожи, ориентации! То, что касается моей личной жизни, с кем я сплю - никогда никому публично я не скажу, пока у меня не будет свадьбы", - резко высказался ведущий.

