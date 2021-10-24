SLAVIA ответила, встретила ли новую любовь после развода с Дзидзьо

SLAVIA ответила, встретила ли новую любовь после развода с Дзидзьо

Звезда говорит, что постоянно получает цветы.

Украинская певица SLAVIA, экс-жена Дзидзьо, недавно изрядно заинтриговала своих поклонников.

Звезда хвасталась роскошным букетом цветов, который ей подарили. В программе "Світське життя" певица намекнула, что ухажер у нее есть.

SLAVIA с роскошным букетом / instagram.com/slavia_official

"Доставка цветов работает. Цветы доставляют. Но предложения я не спешу принимать", — призналась звезда.

SLAVIA с цветами / instagram.com/slavia_official

К слову, звезда уже неоднократно показывала, какие ей цветы дарят. Недавно ей вручили букет роскошных белых роз, а теперь — красных. Впрочем, после развода с Дзидзьо артистка не спешит начинать новые отношения.

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