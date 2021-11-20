SLAVIA показала квартиру, в которой прожила с Дзидзьо 10 лет: "Везде наши общие фото"

SLAVIA показала квартиру, в которой прожила с Дзидзьо 10 лет: "Везде наши общие фото"

На звезду нахлынули воспоминания.

Украинская певица SLAVIA, экс-жена Дзидзьо, решила показать квартиру в Новояворовске, где они прожили с артистом 10 лет.

Знаменитость вспомнила, что переехала туда из Львова, чтобы жить с Михаилом. Исполнительница поделилась, что сначала они жили вообще без воды.

SLAVIA показала квартиру, в которой раньше жила с Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

"Долго мечтали о своем гнездышке. И были первыми, кто поселился в новом доме. В начале жили без воды. Помогали друзья – возили воду из источника Резиновые перчатки – это must have. Я всегда что-то чистила и терла: днем и ночью. Муж ссорился, почему я еще не в постели. Девушки, думайте", — поделилась звезда.

Кроме того, Слава показала их общие с Михаилом фото. Разнообразными снимками украшена вся квартира.

SLAVIA показала квартиру, в которой раньше жила с Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

"Столько фото... Столько воспоминаний... А вы говорите... Проживите 20 лет, тогда поговорим!" — добавила певица.

SLAVIA показала квартиру, в которой раньше жила с Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

Кстати, недавно Дзидзьо и Александр Пономарев выпустили дуэтный романс. Экс-жена артиста не обошла это событие. Она поздравила певцов с выходом новой песни.

SLAVIA поздравила Дзидзьо с выходом новой песни / instagram.com/slavia_official

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