SLAVIA после развода с Дзидзьо спела о начале новой счастливой жизни

Певица выпустила трек "Щастя мене не мине".

Украинская певица SLAVIA после развода с шоуменом Дзидзьо сосредоточилась на собственной карьере.

Так, артистка выпустила новый трек, получивший название "Щастя мене не мине". Ярослава подумала, что если в отношениях все стабильно, но нет счастья, "то это болото". В композиции она спела о начале новой счастливой жизни, где нужно взять чистую бумагу и изменить все кардинально.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Каждый человек нам дан для чего-то, но бывает так, что отношения себя исчерпали, и уже невозможно расти вместе, пара стоит на одной точке. Тогда вполне возможно, что изменения будут к лучшему, поэтому не нужно этого бояться. Когда мужчина и женщина в несчастливых отношениях, и несмотря на боль, рискуя, выходят из них, тогда находят лучшие отношения, вселенная вознаграждает, за то, что вы проявили смелость, и постояли за себя. Где вы бы не находились, где бы ни родились, надо стремиться к счастью, благополучию, тянуться к свету", – поделилась звезда.

В комментариях поклонники прокомментировали музыкальную новинку, а также пожелали SLAVIA найти свое счастье.

Великолепная песня, позитивная, оптимистичная и легкое пение! Браво! Расправила крылья и лети, Слава! Желаю удачи!

Как красиво! Голосочек, как колокольчик! Будь счастлива, Слава, ты заслужила свое счастье!

Ты заслуживаешь своего счастья и будешь иметь его! Ты самая лучшая!!!

Читайте также: