SLAVIA призналась, как еще в браке с Дзидзьо познакомилась с нынешним мужчиной и как певец ревновал ее

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Певица SLAVIA, которая беременна первенцем, рассказала, как еще в браке Дзидзьо познакомилась с нынешним мужчиной и как исполнитель ревновал ее к нему.

Артистка встретила своего нового избранника – бизнесмена Андрея Павлюка – в киношколе на курсах актерского мастерства. Мужчина начал проявлять знаки внимания к SLAVIA. В частности, он отправлял ей цветы, дарил подарки. Правда, тогда певица еще состояла в браке с Дзидзьо. В интервью Славе Демину артистка говорит, что тогдашний муж начал ее ревновать. Он стал тоже проявлять знаки внимания, дарил еще более красивые букеты, чем Павлюк. Впрочем, на тот момент SLAVIA понимала, что их браку с Дзидзьо уже конец.

"Я стеснялась, я не понимала, чего он хочет. Все знают, что я замужем. Что он хочет от замужней женщины? Он мне дарил подарки, у него так руки дрожали. Я чувствовала трепет, что человеку важны наши отношения. Михаил активизировался, начал мне дарить цветы тоже, старался еще красивее. Но я понимала, что с Михаилом мы уже просто доживаем, это не вернешь", – делится исполнительница.

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SLAVIA и Андрей Павлюк / © скриншот с видео

С Андреем Павлюком у SLAVIA не сразу завязались отношения. Сначала парочка только дружила. Впрочем, артистка признается, что сразу ощутила особую связь с бизнесменом, словно именно он ее судьба. В конце концов, пара таки начала встречаться, а сейчас ждет рождения ребенка.

"Я с самого начала нашего общения почувствовала родство душ, эмоциональный контакт, что будто бы знаю человека сто лет. Я будто бы узнала человека, с которым мы где-то жили в прошлой жизни и были вместе, и договорились, что в этой жизни встретимся, и вот наконец мы нашли друг друга. Вначале у нас установилась вот эта связь глазами, мы без слов все понимали: он – мой человек, а я – его", – говорит артистка.

Напомним, ранее SLAVIA назвала причину развода с Дзидзьо. Также артистка ответила, в каких отношениях сейчас находится с бывшим мужем.