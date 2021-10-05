SLAVIA рассказала, общается ли с Дзидзьо после развода и оставила ли его фамилию

Артистка призналась, что сейчас они с экс-мужем лучше слышат друг друга.

Украинская певица SLAVIA рассказала, остались ли они с экс-мужем, музыкантом Михаилом Хомой, известным как Дзидзьо, в хороших отношениях после развода.

По словам Ярославы (настоящее имя SLAVIA), развод стал формальностью, а их настоящее общение ей нравится гораздо больше.

"Наше с Михаилом общение сейчас мне нравится гораздо больше, чем то, что было, скажем, последний год до развода. Сейчас все гораздо спокойнее, мы лучше слышим друг друга. Конечно, Михаил не перестает меня критиковать за какие-то моменты, но когда я позвоню и спрошу, как мне лучше что-то сделать, он даст совет", — поделилась Слава, пишет "КП" в Украине".

SLAVIA и Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

В то же время артистка призналась, что желает экс-возлюбленному быть счастливым и завести семью. Слава надеется, что Михаил найдет такую женщину, ради которой он сосредоточится не только на музыке, но и на личной жизни.

Также SLAVIA поделилась, планирует ли она возвращать свою девичью фамилию Притула:

"Мне кажется, мне со своей фамилией больше везло. Была какая-то другая энергетика. А когда взяла фамилию мужа, как будто отдала ему всю свою энергию, все влилась в него. Но считала, что так правильно. Все же я себя больше чувствую Притулой, чем Хомой. Хочется вернуть свою фамилию, но, опять же, бумажные дела займут кучу времени", — объяснила Слава.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

С улыбкой певица добавила, что считает, когда будет выходить замуж второй раз, тогда уже и возьмет фамилию будущего мужа.

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