SLAVIA с экс-мужем Дзидзьо сходили на свидание: "Мы близкие и родные люди"

Фаны надеются, что экс-супруги смогут помириться.

Певец, продюсер и актер Михаил Хома, он же Дидзьо, на днях сходил на свидание со своей экс-супругой, певицей SLAVIA.

Об этом Слава рассказала на странице Instagram. Артистка поделилась, что они с бывшим избранником встретились на кофе, чтобы "сделать хорошее дело". О чем идет речь, исполнительница уточнять не стала.

instagram.com/slavia_official

"Сидим с Мишей, пьем кофе с шоколадкой, а внутри обертки надпись "чтобы иметь хорошие воспоминания, нужно больше, чем хорошая память". Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас с Михаилом сейчас этап благодарности. Мы много прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только лучшего", — рассказала Слава.

instagram.com/slavia_official

Также она поделилась с поклонниками записью песни Vivo per lei на итальянском и испанском языках, записанную в дуэте из Дзидзьо, когда они еще 10 лет назад пели в группе "Друзья".

"Наш дуэт Vivo per lei на итальянском и испанском языках это одно из многих хороших воспоминаний того времени, когда мы пели в дуэте. Я всегда хотела, чтобы Мишенька вернулся к себе настоящему, к своему естественному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне, и в других дуэтах, которые, возможно, еще услышите…" – заинтриговала знаменитость.

Несмотря на громкий развод, похоже, Слава и Михаил сумели остаться в теплых отношениях, но фаны надеются, что между ними больше, чем просто дружба: "Вы очень красивая пара и я надеюсь, что вы все-таки будете вместе", "было бы прекрасно увидеть вас вместе на сцене", "я верю, что между вами не просто дружба".

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