SLAVIA собрала вещи из квартиры, где прожила с Дзидзьо 10 лет и показала видео дома

Артистка попрощалась с квартирой.
Украинская певица SLAVIA, экс-жена Дзидзьо, собрала свои вещи из квартиры в Новояворовске, где бывшие прожили 10 лет.
Так, экс-супруги продают свой дом. Артистка пришла попрощаться с помещением и показала поклонникам пустую квартиру. На звезду нахлынули воспоминания.
Ярослава поделилась, что ей и Михаилу нравились яркие цвета, поэтому комнаты они сделали разноцветными. Певица отметила, что новое жилье решила сделать в пастельных тонах.
"Сколько всего здесь произошло... Сколько воспоминаний... Мы переехали в пустой дом и радовались, как дети каждой мелочи. В такие моменты понимаешь — ничто не вечно", — поделилась знаменитость.
Ярослава рассказала, что чистота – ее конек. Певица тратила много времени на уборку, поэтому в квартире все как новенькое.
Звезда добавила, что совсем скоро в квартире будут жить новые обладатели: "Представляю себе этих счастливчиков".
Также SLAVIA напомнила, что пока в доме не было холодильника, который подарила ее мама, она хранила продукты в ванной комнате.
"Помню, покупала маленькую пачку масла, чтобы не испортилось. Если у тебя есть холодильник — у тебя есть еще одна возможность поблагодарить", — поделилась она.
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