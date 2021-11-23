SLAVIA собрала вещи из квартиры, где прожила с Дзидзьо 10 лет и показала видео дома

SLAVIA собрала вещи из квартиры, где прожила с Дзидзьо 10 лет и показала видео дома

Артистка попрощалась с квартирой.

Украинская певица SLAVIA, экс-жена Дзидзьо, собрала свои вещи из квартиры в Новояворовске, где бывшие прожили 10 лет.

Так, экс-супруги продают свой дом. Артистка пришла попрощаться с помещением и показала поклонникам пустую квартиру. На звезду нахлынули воспоминания.

Квартира Дидзе и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Ярослава поделилась, что ей и Михаилу нравились яркие цвета, поэтому комнаты они сделали разноцветными. Певица отметила, что новое жилье решила сделать в пастельных тонах.

Квартира Дидзе и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Сколько всего здесь произошло... Сколько воспоминаний... Мы переехали в пустой дом и радовались, как дети каждой мелочи. В такие моменты понимаешь — ничто не вечно", — поделилась знаменитость.

Квартира Дидзе и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Ярослава рассказала, что чистота – ее конек. Певица тратила много времени на уборку, поэтому в квартире все как новенькое.

Квартира Дидзе и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Звезда добавила, что совсем скоро в квартире будут жить новые обладатели: "Представляю себе этих счастливчиков".

Квартира Дидзе и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Также SLAVIA напомнила, что пока в доме не было холодильника, который подарила ее мама, она хранила продукты в ванной комнате.

"Помню, покупала маленькую пачку масла, чтобы не испортилось. Если у тебя есть холодильник — у тебя есть еще одна возможность поблагодарить", — поделилась она.

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