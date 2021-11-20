SLAVIA в день рождения Дзидзьо показала фото их свадьбы

SLAVIA в день рождения Дзидзьо показала фото их свадьбы

Певцу сегодня исполняется 38 лет.

Украинская певица SLAVIA, эксдружина Дзидзьо, решила вспомнить их свадьбу.

В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором изображены счастливые Слава и Михаил в день их помолвки. Кроме этого, знаменитость показала свадебные бутоньерки.

Свадьба Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

"Люблю хранить знаковые вещи. Это были свадебные бутоньерки. Кстати, каждый год, именно в этот день, мы праздновали день рождения Михаила и годовщину бракосочетания", — поделилась звезда.

Свадьба Дзидзьо и SLAVIA / instagram.com/slavia_official

К слову, сегодня, 20 ноября, Дзидзьо празднует свой день рождения. Артисту исполняется 38 лет. Поздравила ли Слава экс-мужа пока неизвестно. Впрочем, знаменитость отреагировала на поздравления мамы Михаила.

Дзидзьо с мамой / instagram.com/dzidzio

Музыкант отметил, что родной человек прилетел к нему из Португалии. Слава под фото оставила комментарий, в котором написала: "Мама рядом – это счастье".

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