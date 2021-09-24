SLAVIA в платье с глубоким декольте откровенно спела о браке с Дзидзьо

SLAVIA в платье с глубоким декольте откровенно спела о браке с Дзидзьо

Артистка выпустила песню под названием "Любов любов".

Украинская певица Ярослава Притула-Хома, она же SLAVIA после развода с Дзидзьо спела о любви.

Звезда выпустила новый трек "Любов любов". Артистка призналась, что откровенно рассказывает свою историю 20-летних отношений с артистом. SLAVIA говорит, что написала новый сингл всего за один вечер.

Кстати, на обложке песни звезда красуется в бордовом платье с глубоким декольте.

"Я написала песню "Любов любов" за один вечер, на одном дыхании, но долго работала над записью, искала форму, стиль, инструменты, звучание... и людей, которые смогли воплотить мои задумки в жизнь, передать мои чувства", — поделилась исполнительница.

К слову, словами песни SLAVIA поблагодарить своему бывшему мужу.

"Я убеждена, что это лучший мужчина, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе", — поблагодарила звезда своему бывшему мужу.

Кроме этого, Ярослава советует другим женщинам выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью. Она считает, что в первую очередь стоит реализовывать собственный потенциал.

Напомним, ранее Ани Лорак впервые за семь лет выпустила украиноязычную песню "Бачила". Также артистка сняла клип с национальной символикой.

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