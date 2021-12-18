SLAVIA заговорила об отношениях с экс-мужем Дзидзьо: "Мы бы могли быть вместе"

Поклонники артистки не понимают, как Михаил мог уйти от такой красивой женщины.

Певица SLAVIA, экс-жена артиста Дзидзьо, решила рассказать своим поклонникам, где с ней можно познакомиться.

Слава назвала места, где она любит гулять. К слову, артистку можно встретить в Киеве на улице Большой Васильковской, а также на Днепровской набережной.

"Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, я говорю, что на моем концерте или в местах для романтических прогулок", — поделилась звезда.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

Впрочем, один из фанатов Славы не смог удержаться и отметил, что исполнительница очень красивая. Он не мог понять, как Дзидзьо мог уйти от такой невероятной женщины. На что артистка ответила, что они могли бы быть вместе. Впрочем, Слава решила развивать свою карьеру.

"Мы бы до сих пор могли быть вместе, но я начала (точнее, продолжила) карьеру, и не жалею. Теперь я счастлива, и хочу видеть счастливым Михаила", — ответила артистка.

Читайте также: