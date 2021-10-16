SLAVIA заинтриговала фото с роскошным букетом роз

Фанаты заметили, что артистка светится от счастья.

Украинская певица SLAVIA заинтриговала своих поклонников новой фотографией.

В своем Instagram звезда опубликовала новое фото, на котором позирует с роскошным букетом роз. Кроме этого, артистка заинтриговала еще и подписью.

"Когда говорят "спасибо, за то, что ты есть"- это бесценно", — сообщила исполнительница.

Кто именно подарил цветы, SLAVIA решила оставить в тайне. А вот фанаты были более многословны. Они отметили, что у артистки светятся глаза от счастья. Поклонники пожелали звезде, пусть чаще ей говорят подобные слова.

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