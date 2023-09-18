Славу Демина остановили сотрудники полиции: "Предложили пройти тест на алкоголь"

Радио и телеведущего Славу Демина остановили сотрудники полиции.

О неприятном инциденте шоумен рассказал поклонникам в Instagram-stories. Как поделился Демин, по дороге на работу его остановили правоохранители, ведь его внешний вид вызывал у них подозрения.

"Я живу за городом и каждое утро еду на работу через блокпост... Так вот, останавливает меня сегодня полицейский на блокпосте, смотрит внимательно и говорит: "Проезжайте на дополнительный уход", — поделился Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

После нескольких вопросов полицейские попросили Славу пройти тест на алкоголь, хотя он отрицал, что употреблял спиртные напитки.

"Когда я вышел из машины, то первый вопрос полицейского был, употреблял ли я алкоголь последние 24 часа. Я сказал, что нет. И мне предложили пройти тест на алкоголь. Я согласился, но утверждал, что ничего не употреблял. В конце концов меня попросили дыхнуть и отпустили", — рассказал Слава.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Сначала ведущий был озадачен тем, что правоохранители приняли его за нетрезвого водителя. Но потом он посмотрел еще раз на себя в зеркало и понял, что выглядит очень устало.

"И только когда я уехал, то понял, почему я вызывал подозрения... Выводы полицейский сделал смотря на мое помятое утреннее лицо. Туалетная вода и две разные жвачки сделали соответствующий запах, а еще перебитый сон из-за тревоги "сделали" из меня алкаша", — в шутку написал Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

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