Славу Демина пригласили поработать для российского глянца: ведущий ответил

Украинский телеведущий Слава Демин получил неожиданное предложение от российского глянца.

Неосведомленные работники издания в РФ решили проигнорировать тот факт, что их армия ведет кровопролитную войну в Украине и предложили ведущему появиться на обложке издания.

Более того, за такую публикацию у Славы еще и попросили деньги. Своими "достоинствами" редакторы журнала назвали то, что у них уже снимались такие "звезды" как Андрей Малахов, группа "А'Студио" и другие пропагандисты.

Фото: instagram.com/slavademin_official

В сторис в Instagram Демин поделился своей реакцией. От такого предложения шоумен, конечно, отказался.

"Нельзя упустить такой шанс, с такими-то звездами. Это же надо быть такими тупыми, чтобы отправить мне это", — потроил россиян Демин.

Фото: instagram.com/slavademin_official

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