Славу Каминскую во Львове застали в компании загадочного мужчины

Украинскую певицу Славу Каминскую заметили в компании загадочного мужчины.

В частности, парочку застали на железнодорожном вокзале во Львове. Слава шла с чемоданами и выглядела несколько озадачено, тем временем таинственный незнакомец ее сопровождал.

Слава Каминская и Андрей Кравченко

Некоторые фанаты исполнительницы уже начали задумываться о романе между ним. Однако, как оказалось, чувства будут, но только на экране.

Слава Каминская и Андрей Кравченко

Дело в том, что Слава приехала из-за границы во Львов, чтобы снять новый клип. Видеоработу знаменитость готовит вместе с певцом Андреем Кравченко на совместную песню "Зупини", выход которой запланирован на 21 ноября.

Слава Каминская и Андрей Кравченко

Отмечается, что в клипе артисты порадуют зрителей жаркими и эмоциональными сценами. Видео Слава Каминская и Андрей Кравченко снимают во Львове.

Слава Каминская и Андрей Кравченко

Отметим, что Слава Каминская не охотно делится подробностями личной жизни. Однако в этом году знаменитость заинтересовала новостью, что встречается с иностранцем. Пара познакомилась во время отдыха, где между ними мелькнула искра. Слава не спешит рассекречивать своего возлюбленного, правда, время от времени делится общими фотографиями с ним, на которых, в частности, показывает их нежные объятия.

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