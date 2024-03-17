Уроженка Киева, исполнительница шансона и поклонница Путина Любовь Успенская стала гражданкой России.

Как передает ряд РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.), получить российский паспорт предательнице удалось после 30 лет жизни в стране-террористке. Как заявила Успенская, которая поддерживает кровавую политику диктатора Путина, она вне себя от радости быть "гражданкой такого великого государства":

"Я уже отпраздновала получение гражданства. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию и думаю, что моя мечта сбылась", — начала Успенская петь оды стране, которая убивает украинцев и уничтожает наши города.

Любовь Успенская / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Отметим, что Любовь Успенская родилась в Киеве. Предательница окончила Киевское музыкальное училище имени Глиера. Свой творческий путь путинистка начинала в барах украинской столицы. Но потом перебралась в Россию. Несмотря на то, что исполнительница шансона некоторое время прожила в США и имеет американский паспорт, впрочем, для нее гораздо важнее быть именно гражданкой России, патриоткой которой она себя называет. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Успенская некоторое время не выражала своей позиции. Но когда за таких "голубей мира" взялись в РФ, предательница быстро поддержала путинский кровавый режим и изменила родной Украине.

Напомним, о том, что она также получила российское гражданство, взахлеб от счастья рассказала еще одна предательница и Z-патриотка Таисия Повалий. Более того, горе-певица цинично запостила фото с избирательного участка в Москве, где позировала с российским паспортом в руках.

Читайте также: