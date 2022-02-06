Слезы и страстные поцелуи с Меладзе: Вера Брежнева показала, как отпраздновала 40-летие в Киеве

Слезы и страстные поцелуи с Меладзе: Вера Брежнева показала, как отпраздновала 40-летие в Киеве

Артистка устроила вечеринку в стиле церемонии "Оскар".

Известной певице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 40 лет.

На днях артистка устроила вечеринку по случаю праздника в одном из киевских ресторанов. В фотоблоге знаменитость показала, как отметила день рождения. Так, тематикой мероприятия стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/saba.musina

Брежнева оделась в роскошное длинное белое платье.

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/ververa

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

На вечеринку именинница позвала свою семью и звездных друзей. В частности, праздник посетили известные украинские дизайнеры Руслан Багинский, Екатерина Сильченко и Иван Фролов. За диджейским пультом стояла младшая дочь звезды – 12-летняя Сара.

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

Вера придумала для каждого гостя номинацию и вручала "Оскар". В частности, своего мужа, композитора Константина Меладзе, она наградила титулом "Самый лучший".

День рождения Веры Брежневой

"В самом сердце! Могу сказать, что он самый лучший во всем! Поэтому номинация "Самый лучший" идет ему, моему прекрасному, любимому..." – прокомментировала артистка.

Со своей стороны Костя сел за рояль и спел для избранницы хит "Салют, Вера!". Брежневу такой сюрприз умилил слез. В течение вечера супруги страстно целовались и демонстрировали свои чувства.

Также для гостей пела артистка Гайтана.

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/saba.musina

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

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