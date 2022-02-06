Слезы и страстные поцелуи с Меладзе: Вера Брежнева показала, как отпраздновала 40-летие в Киеве

Артистка устроила вечеринку в стиле церемонии "Оскар".
Известной певице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 40 лет.
На днях артистка устроила вечеринку по случаю праздника в одном из киевских ресторанов. В фотоблоге знаменитость показала, как отметила день рождения. Так, тематикой мероприятия стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.
Брежнева оделась в роскошное длинное белое платье.
На вечеринку именинница позвала свою семью и звездных друзей. В частности, праздник посетили известные украинские дизайнеры Руслан Багинский, Екатерина Сильченко и Иван Фролов. За диджейским пультом стояла младшая дочь звезды – 12-летняя Сара.
Вера придумала для каждого гостя номинацию и вручала "Оскар". В частности, своего мужа, композитора Константина Меладзе, она наградила титулом "Самый лучший".
"В самом сердце! Могу сказать, что он самый лучший во всем! Поэтому номинация "Самый лучший" идет ему, моему прекрасному, любимому..." – прокомментировала артистка.
Со своей стороны Костя сел за рояль и спел для избранницы хит "Салют, Вера!". Брежневу такой сюрприз умилил слез. В течение вечера супруги страстно целовались и демонстрировали свои чувства.
Также для гостей пела артистка Гайтана.
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