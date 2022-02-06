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Слезы и страстные поцелуи с Меладзе: Вера Брежнева показала, как отпраздновала 40-летие в Киеве

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Слезы и страстные поцелуи с Меладзе: Вера Брежнева показала, как отпраздновала 40-летие в Киеве

День рождения Веры Брежневой / instagram.com/ververa

Артистка устроила вечеринку в стиле церемонии "Оскар".

Известной певице Вере Брежневой 3 февраля исполнилось 40 лет.

На днях артистка устроила вечеринку по случаю праздника в одном из киевских ресторанов. В фотоблоге знаменитость показала, как отметила день рождения. Так, тематикой мероприятия стала церемония "Оскар" с соответствующим декором – красной дорожкой, фотографами, золотыми шарами и сценой.

День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/saba.musina
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/saba.musina

Брежнева оделась в роскошное длинное белое платье.

День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/ververa
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/ververa
День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/katyasilchenko
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

На вечеринку именинница позвала свою семью и звездных друзей. В частности, праздник посетили известные украинские дизайнеры Руслан Багинский, Екатерина Сильченко и Иван Фролов. За диджейским пультом стояла младшая дочь звезды – 12-летняя Сара.

День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/katyasilchenko
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko
День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/katyasilchenko
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

Вера придумала для каждого гостя номинацию и вручала "Оскар". В частности, своего мужа, композитора Константина Меладзе, она наградила титулом "Самый лучший".

День рождения Веры Брежневой / ©
День рождения Веры Брежневой

"В самом сердце! Могу сказать, что он самый лучший во всем! Поэтому номинация "Самый лучший" идет ему, моему прекрасному, любимому..." – прокомментировала артистка.

Со своей стороны Костя сел за рояль и спел для избранницы хит "Салют, Вера!". Брежневу такой сюрприз умилил слез. В течение вечера супруги страстно целовались и демонстрировали свои чувства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Также для гостей пела артистка Гайтана.

День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/saba.musina
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/saba.musina
День рождения Веры Брежневой / © instagram.com/katyasilchenko
День рождения Веры Брежневой / instagram.com/katyasilchenko

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