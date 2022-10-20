Слезы Поляковой и невероятные дуэты: чего ожидать зрителям от "вокальных боев" на "Голосі країни"

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы "Голос країни-12" возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в воскресенье телезрители увидят новый этап проекта "Голос країни" под названием "Вокальные бои". По правилам, каждый наставник один раз на весь сезон имеет право спасти участника из своей же команды, если его не украдет другой тренер. Участник находится в команде своего тренера, пока тренер не украдет другого вокалиста, а вот тренеры команды "Второго шанса" имеют право взять к себе в команду только двух участников, которых не украдут тренеры.

Воскресным вечером на сцену выйдут дуэты, сформированные тренерами проекта. Так, на сцене появится вокалист военного оркестра, который сейчас защищает нашу страну и служит в рядах ВСУ Александр Свириденко. Его оппонентом станет Евгений Бичасный.

Александр Свириденко и Евгений Бичасный / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я военный музыкант, но основная моя обязанность — защищать нашу страну. С первого дня войны я и мой коллектив выполняли боевые задания на востоке Украины. Впоследствии высшее командование приняло решение применить наше подразделение по штатному назначению, поскольку за 4 месяца войны уровень напряжения в горячих точках просто зашкаливал, а музыка — это лекарство для души. За это время мы дали более 50 концертов для раненых в госпиталях. С каждой нотой, тактом и песней мы даем надежду на то, что скоро победим и уверяю вас, мы не отдадим ни одного клочка нашей родной, святой земли оккупантам. Слава нашим воинам и украинскому народу. Слава Украине", — говорит Александр Свириденко.

Артисты споют песню "Superstition" известного американского соул-певца Стиви Уандера. Кто из участников пройдет в следующий этап шоу, станет известно уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Выйдет на сцену и певица, ошеломившая своим пением на "слепых прослушиваниях", Инесса Грицаенко с сестрой-саксофонисткой Алиной Назарчишеной. Девушки будут соперничать со скрипачом круизных лайнеров Дмитрием Ротькиным.

Дмитрий Ротькин и Инесса Грицаенко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Для баттла вокалисты выбрали песню Билли Айлиш "Bad Guy". Кто из певцов поразит своего тренера больше, станет известно уже в скором времени.

Продемонстрируют силу украинского голоса и дует Анны Киндзерской с Тиной Колодий. Девушки споют хит певицы Алиши Кис "Falling".

"К сожалению, сейчас моя мама, брат, 7 собак и котик находятся в Славянске под обстрелами, без света, газа, воды, ведь они не могут уехать. Каждый день я звоню маме, и когда она не берет трубку, моя жизнь на какое-то время останавливается. Я всегда говорю ей: где бы ты ни была, бери с собой телефон. Подумай обо мне, мне нужно услышать тебя. "Голос країни" дал мне не только знакомство с крутой вокалисткой, но и настоящую подругу. 25 февраля мне позвонил брат Ани Киндзерской. В тот момент я была на вокзале и пыталась попасть в эвакуационный поезд, но мне не удалось. Они помогли мне уехать в безопасное место. Я мечтаю, чтобы моя страна поскорее стала свободной, чтобы ни одна нечисть больше никогда даже не подумала лезть на нашу землю", — говорит Тина Колодий.

Анна Киндзерская и Тина Колодий / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кто из участников доведет Олю Полякову до слез, а кто ошеломит тренеров больше, станет известно уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам сражаться с врагом. "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору, внеся любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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